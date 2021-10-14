Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün faiz borcunu açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta katıldığı canlı yayında sarı-kırmızılı kulüpteki görev süresinden Türk futbolunun sorunlarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yapıyor. İşte Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başları;

“ŞAMPİYONLUĞUN ERTESİ GÜN YENİ SEZON BAŞLAR”

”Bizim açımızdan çok önemli bir seçimdi. Hep söylediğimiz şey bizim için aday olmak iktidar mücadelesi değil, Galatasaray için verdiğimiz bir mücadeleydi. Türkiye’de örnek olacak bir seçim süreci yürüttük. Seçim sürecimde yorulduk ama Galatasaray için yorulmak batmıyor. Seçime hazırlanırken kazanmaktan ziyade prensiplere sahip çıkmayı daha uygun gördük. Liyakat sahibi, konularına hakim arkadaşlarımla yola çıktık. Sonunda da genel kurul üyeleri teveccüh gösterdi. Galatasaray’ın akl-ı seliminin ortaya çıkması memnun etti. Önceden de yöneticilik yaptım. Şampiyonluklar olunduğu zaman biter, ertesi gün yeni sezon başlar.”

“600 ÇALIŞAN, 3000 SPORCU”

”Yönetimi nasıl seçtik? Ekip arkadaşlarımızı biriktirerek büyüdük. Sürekli Galatasaray’ı düşünen bir ekip olduğumuz için kafamızda halledilmesi gereken sorunlar vardı. Bilinen isimleri eklemek en kolayı. Çok göz önünde bulunmak istemeyen arkadaşlarımızı eklemek için ikna etmeye çalıştık. Uzun konuşmalardan sonra bir araya geldik. Yolda çalışmaya başladığımızda başka yetkinliklere ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Hem çalışma gruplarımızla hem de şirket gruplarımızla beraber 80’e yakın arkadaşımızla seçimin sonuna geldik. Ortada görünen birkaç arkadaşım olsa da arkada karınca diyebileceğim çok sayıda arkadaşım var. Geçmişte yönetimde olduğum için çok mutlu oluyorum. Yola çıktığımız arkadaşlarımızın çok yüksek bir oranının Galatasaray hakkında çalışması beni mutlu ediyor. 600’e yakın sporcu hariç çalışanımız var. 3000’e yakın da sporcumuz var.”

“BİZ POPÜLER OLMAYA GELMİYORUZ DEDİK”

”Biz sorunların büyüklüğünü biliyorduk, çalıştık. Biz seçime girerken, kaybetmekten korkmadık. Galatasaray’a yakışan bir ekip olarak aday olmak hedefimizdi. Risk aldık. Bizim hakkımızda etrafta konuşulurken biz buna tenezzül etmeyeceğimizi söyledik. Yapacağımız her hareketin ileriyi ve Galatasaray’ı etkileyeceğini biliyorduk. Biz, burada kalma kaygısıyla hareket etmiyoruz. Galatasaray’da çok kronik, acı reçeteler var. Ciddi radikal kararlar almak gerekiyordu. Biz popüler olmaya gelmiyoruz dedik. Tabii ki sürprizlerle karşılaştık ama biz buraya pembe bir tablo bekleyerek gelmedik. Bizim sorumluluğumuz bu sorunlara çözüm üretmek. Kulüplerin problemleri yönetim kurulunun içine hapsedilecek gibi değil. Biz çok açık bir şekilde katkı verecek tüm üyelerimizi dinliyoruz, mücadeleye katkı vermesine izin vermeye çalışıyoruz. Bu 2-3 ayda 2 senelik çalışmış gibi hissediyoruz. Biz geldiğimizde o kadar fazla dinamik üstümüze geldi ki… Oraya yeni gelmişsiniz, dirayetli kararlar almanız gerekiyor ama yeterli vaktiniz yok. Galatasaray’ın geleceğine ve yararına yönelik kararlar almaya çalıştık. Bazı branşlarda direkt transfer döneminin içine düşmüştük. Yönetimlerde uygulanan bir strateji değiştirilebiliyor. Bizim hedefimiz düzgün yürüyen bir işleyiş kurmaktı. Galatasaray’da en büyük fırsat olarak gördüğümüz divan kurullarımızda farklı konularda üyelerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz.”

”400 MİLYON TL FAİZ ÖDEYECEĞİZ”

”Uluslararası tüm sektörler pandemiden etkilendiler. Bizim özellikle spor kulüplerinin nezdindeki problemin sebebi pandemi değil. Pandemi, üstüne geldi. Pandemi olmasaydı da spor kulüpleri ciddi bir ekonomik krizin içine girecekti. Şampiyonlar Ligi’ne direkt gitme gibi bir durum vardı, o da bitti. Hala bazı alışkanlıklar devam ediyor. Biz aday olurken her ne olursa olsun bu alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledik. Kulübümüz 2 tane Bankalar Birliği anlaşması imzaladı. Pandemi dönemindeki açığın büyük bir kısmı o anlaşmalardan biriyle kapandı. Galatasaray’ın ödeyeceği faiz miktarı 400 milyon TL civarı. Ödenecek. İki sıkıntı var. Hükümetimiz pandemi sürecinde ciddi mücadele vermek zorundaydı. Futbol bunun biraz dışında kaldı.”

‘HERKES TÜRK FUTBOLU BATTI DİYOR’

”Seneye ödemeler başlayacak, mali disiplin lazım. Fakat mali disiplin için bazı önlemleri erken almak lazım. Biz ciddi stratejik bir hamle yaptık. Böyle bir sistem geliyorsa eğer sıkı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. UEFA, FFP’yi getirdi. Uluslararası kulüplerin borç tablosu bize oranla daha düşük. Herkes Türk futbolu battı diyor ancak resme bakınca hiçbir şey yapılmıyor, sanki batmıyormuşçasına devam ediyor. Biz, Galatasaray’ın geleceği için cesur kararlar alacağız. Çok ciddi önlemler alıyoruz.”

‘PANSUMAN TEDAVİSİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’

”Federasyonun gerekli denetimleri ve uygulamaları yapması gerekli. Sektör batmış, borç içinde, bir anlaşma imzalanmış, eski alışkanlıklar devam ediyor ama siz bunu denetlemiyorsunuz. Bu da yanlış. Yeniden yapılandırma anlaşması imzalanmış, ödenmez diye sorumsuz davranamayız biz Galatasaray olarak. Sistem problemli ve biz sisteme sürekli pansuman tedavisi yapmaya çalışıyoruz. Maçta bir hakem bize gelmesin diyerek olmaz. Senelerdir böyle. Bundan şikayet etmeyen tek kulüp yoktur. Aynı sistemi insan değişerek değiştiremediğimize göre sistemi değişmemiz gerekiyor.”