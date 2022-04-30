Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim tarihini açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte yılan hikayesine dönen seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Burak Elmas, yeni seçim tarihini de açıkladı.

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Galatasaray’da başkanlık seçiminin iptal olması sonrası yaşanan süreçle ilgili olarak Başkan Burak Elmas’tan açıklamalar geldi. “Seçim olmayacak” demediklerini söyleyen Elmas, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu’nun kendisine yönelik sert sözlerine de yanıt verdi.

Galatasaray’da yapılacak başkanlık seçimi için yeni tarihi de açıklayan Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim’e de çağrıda bulundu. Basın mensuplarına konuşan Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:

“AĞZIMDAN BÖYLE BİR ŞEY ÇIKMADI”

“Galatasaray’ın önünü açmak için her şeyi yaptık. Bu seçim olacak. Anlamıyorlar, tekrar söylüyorum. Ağzımdan seçim olmayacak gibi bir şey çıkmadı. Galatasaray iradesinin gereğinin yapılacağını söyledik. Davalarda da, şahitli masalarda, herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik. Cuma sabahı elimize seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve Divan Başkanımızı davet ettik, istişare yaptık. 21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç Salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. En azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik. Mahkeme kararının kalkması ve bugün seçim yapabilmek için hamlede bulunduk. Dün 15:46’da bu başvurumuz reddedildi. Pazartesi, seçimle ilgili 4-11 Haziran’la ilgili karar alacağız ve yürürlüğe sokacağız. Galatasaray’da seçim olacak.”

“HİÇ UTANMADAN HAKARET ETTİLER”

“Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı’na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var. Galatasaray Başkanı’na hakaretler edildi. Toplantı sonrası Divan Başkanı’nı aradım. Galatasaray Başkanı’na yapılan çirkin söylemler için herhangi bir müdahalede bulunmaması nedeniyle kendisine teessüflerimi ilettim. 5-6 yönetici arkadaşımın hazır bulunduğu 27 Mart tarihinde yapılan bütçe oylamasında hiçbir yöneticinin orada olmadığını iddia ettiler. Bu yalan söylenirken, kimse bir şey söylemedi.”

“FATİH TERİM ÇIKSIN KONUŞSUN”

“Kendi başkanı konuşurken Genel Kurul’da ayağı kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken alkışlayan, Galatasaray Spor Kulübü herhangi bir üyesi bana Galatasaraylılığı öğretmeye kalkmasın. Eski başkanlar çıksın, konuşsun. Sayın Fatih Terim de çıksın konuşsun. Herkes açık açık konuşsun. Galatasaray üzerinden prim yapmak isteyen, Galatasaray’ın geleceğini inşa etmek isteyenler artık istediklerine ulaşamasın.”

“YARIM SAATTE KARAR MI VERSEYDİM?”

“Yarım saatte seçim kararı mı verseydim? 48 saat düşünüp en iyi kararı vermek istedim. Galatasaray Başkanı olarak böyle bir hakkım yok mu? Neymiş bu koltukta oturmak istiyormuşum. Böyle algı yaptılar.”

“ADAY OLSAM SÖYLERDİM”

“Adaylığım olsa net şekilde söylerim, sizin sormanıza gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim. Bugüne kadar istifa eden Galatasaray Başkanı yok. Seçim kararı alan bir başkan için de istifa gereksiz bir yol. Mehmet Helvacı’nın konuşmalarını dehşet içinde izledim. Keşke tüzüğü düzgün yapsaydı.”

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