Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Domenec Torrent’ten veda ricası

Galatasaray'da başkanlık koltuğundaki günleri sayılı olan Burak Elmas, Teknik Direktör Domenec Torrent'ten veda ricasında bulundu.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Domenec Torrent'ten kalan haftalarda genç oyunculara daha fazla forma vermesini istedi.

Başkanlık seçimine kısa bir süre kala veda sürecinde olan Elmas, özellikle kendisinin görevde olduğu haftalarda altyapı çıkışlı futbolcuların daha fazla oynamasını istiyor. Başkan, Katalan çalıştırıcıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Önemli genç yeteneklere sahip olduklarını belirten Elmas, gelecek sezona hazırlanma açısından bu isimlerin ilk 11'de oynamasının kulüp açısından önemli olduğunu anlattı.

GELENEK VE GELECEK

Galatasaray’ın Dinamo Kiev ile oynadığı dostluk maçında tesadüfün böylesi denilecek bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, 60. dakikada Arda Turan'ın yerine oyuna girip ilk kez A Takım ile maça çıktı. Arda da 2005'te henüz 18 yaşındayken Ayhan Akman ile yer değiştirip Galatasaray'daki ilk maçını oynamıştı.

MOHAMED SEVİNCİ

Sarı kırmızılılarda, Yeni Malatya maçı mesaisine devam edildi. D.Kiev maçında oynayan isimler yenileme çalışmaları yaptı. İdmana katılan Mostafa Mohamed'in oynayacak duruma gelmesi teknik heyeti sevindirdi.