Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın formülü belli: İtalyan işi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takıma veda eden Torrent’in koltuğuna Gattuso’yu oturtmayı planlıyor. Juventus ile kontratı bitecek sağ açık Bernardeschi de transfer listesinde...

Mesut YILDIRIM

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Seçimli genel kurul süreci arapsaçına dönen, mahkeme süreçleriyle kaosa giren Galatasaray'da yeni kongre tarihi 11 Haziran olarak belirlenirken başkan adayları da kulis faaliyetlerini sürdürüyor. Yepyeni bir listeyle seçime girmeye hazırlanan Burak Elmas, kozunu belirledi: Gennaro Gattuso.

Geçen yıl Fiorentina ile el sıkıştıktan kısa süre sonra anlaşmasını fesheden 44 yaşındaki İtalyan hocanın menajeri ile Burak Elmas'ın önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

İKNA ÇABASI

Domenec Torrent ile yollarını ayırma kararı alan Burak Elmas, Gattuso ile yapacağı görüşmede, transfer listesindeki oyunculardan en önemlisi Federico Bernardeschi için de yardım isteyecek. Juventus ile kontratı Haziran 2022'de sona erecek 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi, Gattuso'nun gelmesi durumunda gerçekleşebilir.

Görevine devam edecek olan Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin Gattuso ve Bernardeschi için devrede olduğu belirtiliyor.

ÖZTÜRK’ÜN ADAYI OKAN BURUK

11 Haziran'daki seçimde yarışacak başkan adaylarından Metin Öztürk, daha önce Okan Buruk'u göndeme getirmiş ve genç hoca ile el sıkışmıştı.

Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörü belli değil. Ancak Hamamcıoğlu'nun genç ama deneyimli bir yabancı hoca düşündüğü biliniyor.