Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan çarpıcı açıklamalar! Fatih Terim…

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim'in ayrılığından sonra merak edilenlere yanıt verdi.

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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in görevine son verilmesinin ardından ortaya atılan iddialara Başkan Burak Elmas yanıt verdi. Basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, Fatih Terim ile aralarında geçen diyaloğu anlatırken, tazminat konusuna da değindi. İşte Burak Elmas’ın basın toplantısındaki açıklamaları:

“Bugün sizlerle bir araya gelme kararı verdim. Son günlerde gerçekleşen olaylar silsilesinde çok fazla doğru olmayan haberlerin etrafta yayılması ve bu haberlerin çeşitli kesimlerce Galatasaray’a zarar vermek için kullanılmaya başlaması. Bu sebeple bütün sorularınıza içtenlikle doğrularla cevap vereceğim. Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir toplumdur. Değerlerinde her şeyi sorgulamak ve eleştirmek vardır. Fakat Galatasaray’ın değerlerinde aynı zamanda bir üslup vardır. Bu bizim için çok önemli. Bizi diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Bu üsluptan uzaklaşmadan sorgulanmayı saygıyla karşılayan bir başkanım.”

“HERKES KENDİN SORGULASIN”

“Son günlerde olan bir takım olaylar, Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Galatasaray Başkanlık makamını yıpratmak amaçlı, Galatasaray’ın hiç alışık olmadığı bir üslupla kullanılmaya çalışılıyor. Galatasaray başkanlık sistemidir. İçinde tartışır, konuşur ve kararı seçilen başkan verir. Ben bu başkanlığa aday olurken zor kararlar vermem gerektiğini biliyordum. Bunu da kişilere sevgi veya sevgisizliğim üzerinden değil, Galatasaray için en doğru yön olan kararı vermeye çalışıyorum. Beni seçen üyelerimiz karşısında bunun bedelini ödemeye razıyım. Ama asla Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, Galatasaray Kulübü’ne zarar verilmesini kabullenmem. Onun için herkes kendini sorgulasın ve çekidüzen versin.”

“FATİH TERİM’LE AYRILIK OLAYLI OLMADI”

“Bence Fatih Terim’le ayrılışımız hiç olaylı olmadı. Fatih hoca ilk olarak çok sevdiğim bir kişi, ikincisi çok iyi bir Galatasaraylı Divan Kurulu üyemiz ve üçüncüsü teknik direktör. Yollarımızı ayırmamız Galatasaray’a yakışır şekilde oldu. Hakikaten bununla ilgili yaptığımız resmi açıklamalar yeterli olmuyor. Galatasaray’ı yıpratmak adına ciddi bir iletişim çalışması yapılıyor. Hocamızla Galatasaray’a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray’ın iyiliğini istiyoruz. Sonuçta ben başkanım ve Galatasaray için en doğru kararı vermek yükümlülüğünde olan benim.

“HOCAMIZ GÖREVDEYKEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK AMA…”

“Hocamızın yerine hocamız görevdeyken kimseyle görüşmedik. Ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’nın futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli görüşmesi son derece normaldir. Bunu da Fatih hoca özelinde söylemiyorum. Herhangi bir hoca görevdeyken de görüşebilir. Birçok futbolcuyla, teknik direktörle ilişkilerimiz var. Görüşüyoruz. Bu son derece normal. Gizli saklı görüşmeler değil. Galatasaray için de her zaman en doğru kararları almak adına da tüm futbol paydaşlarıyla görüşmemiz normaldir.”

“BİZ ÇOK GENİŞ BİR EKİBİZ”

“Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray üyelerinin huzuruna çıktık. Ve 3 sene için bize görev için teveccüh gösterildi. Biz bu yola çıkarken projelerimizi ve stratejilerimizi en uygun şekilde uygulayacağımızı düşündüğümüz ekiplerle çıkmaya karar verdik. Öncelikle biz çok geniş bir ekibiz. Bunun zorlukları da var. Geçmişte yönetimlerde hep 2-3 kişi çalışır, gerisi sadece maçtan maça gelir söylemini değiştirmek için böyle bir ekip kurduk. İnsanların birbirine saygı ve anlayışla davranma durumu var. Şu anda 9-10’dan fazla arkadaşımız sabah akşam Galatasaray’ın mevzularını çözmek için çalışıyorlar.”

“AYNI EKİPLE SONUNA GELECEĞİZ DEMEDİK”

“Yolda tabii ki sevgimizi ve Galatasaray için doğru olanı bir kenara bırakmak suretiyle anlaşmazlıklarımız olabiliyor. Bu çok doğaldır. Ben iki kere istifa etmiş bir yönetici olarak başkan oldum. O istifaların sebebi de, başkan ve yönetici arkadaşlarla anlaşamamaktı. Hem o anlaşmazlıkları yaşadığım arkadaşlarıma hem de kararlarına her zaman saygı duyuyorum. Biz seçilirken aynı ekiple görevin sonuna geleceğiz taahhüdünde bulunmadık. Bulunduğumuz taahhüt, bu stratejileri uygulayıp Galatasaray’ın en zor döneminde geleceği aydınlık bir Galatasaray yaratmak adına stratejilerimizi uygulamaktı.”

“OMUZLARIMDA AĞIR BİR YÜK VAR”

“Bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Bugün Fatih hocayla Galatasaray’a yakışır şekilde yollarımızı ayırdık. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler benden, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızdan daha önemli. Kişi bazlı değerlendirmek hata olur. Hem yönetimden ayrılanlar, hem de hocamızla çok ciddi bir sevgi bağımız var. Ama çok önemli bir kurum yönetiyoruz. Benim omuzlarımda çok ağır bir yük var. Burada kişilere sevgimiz üzerinden bazı kararlar alamayız. Ben bir Galatasaraylıyım. Herkesin söylediği gibi Galatasaray ölçerliğimiz yok ama herkesin Galatasaraylılığı kendine. Kendime Galatasaraylıyım. Bütün bu kararları verirken taraftarımız ne kadar üzülüyorsa, benim de bir tarafım o kadar üzülüyor. Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen için acıyarak da olsa, üzülerek de olsa almak durumundayım. Onun için bu koltukta oturuyorum.”

“HOCAMIZIN TAZMİNAT TALEBİ…”

“Sevgili hocamızla yapmış olduğumuz görüşmeyi kendi ekip arkadaşlarım dahil kimseye bugüne kadar anlatmadım. Şu ana kadar da anlatmış değilim. Hocamıza duyduğum saygıdan ve Galatasaray’da geçmişte olan bu tür ayrılıkların Galatasaray’a yakışmayan şekilde olması dolayısıyla Galatasaray başkanı olarak özellikle yapmaya çalıştım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli açıklama yapacak halimiz de yok. Hocamızla çok samimi bir konuşma yaptık. Bunun detayları Galatasaray Başkanı olarak beni ve hocamızı ilgilendirir. Tazminat konusunda da hocamızın bir talebi olmadı. Bizim elimizden gelen kontrat ölçüsünde ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Asla Galatasaray’dan böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Biz hocamızla boş mukaveleye imza atmıştık. Ayrılırken de Galatasaray’a yakışır bir konuşma oldu. Birlikte olmayı bildiğiniz kadar, ayrılmayı da doğru yapmak lazım.”

“SONUÇLARI KİMSE GARANTİ EDEMEZ”

“Geçmiş ilişkimize ve kendisini tanıdığım için tercihim Fatih Terim’di. Ama bu seçimde benim vaadim Galatasaray için yapmak istediklerim ve projelerimizdi. O projelerimizin sonuna kadar arkasındayız ve bunun için çalışıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez. Böyle bir strateji uygularken, daha genç potansiyelli oyuncularla, Galatasaray’ın sürdürülebilir bir futbol başarısı için yeni bir takım kurmak büyük bir risk. Ama mecburiyet.”

“AYRILIĞIN SEBEBİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK”

“En büyük riski başkan olarak önce ben aldım. Bu alınan risk hâlâ devam ediyor, bu riskin stratejimizin içinde önemli olduğu ve başarıya ulaşacağına inancım sonsuz. Bugün bir ayrılık oldu. Bunun sebebinin hiçbir önemi yok. Bunu tartışmak sizlerin işine geliyor ama Galatasaray’ın işine gelmez. Fatih hoca ilk Divan Kurulu’nda da eleştirebilir veya yorumlayabilir.”

“HEPİNİZİN BİZDEN FAZLA HABERİ OLUYOR”

“Hakikaten büyük bir bilgi kirliliği var. Bunu kasıtlı yapanlar da var. İçeriden bazı profesyonel seviyede arkadaşlarımızın da bu bilgilerin kasıtlı şekilde yayılması için iletişimde bulunduğu duyumları da var. Galatasaray’da hepinizin bizden fazla haberiniz oluyor. Nelerin konuşulduğunu, nelerin olduğunu biliyorsunuz. Bu tür iddialar ispatlanmadıkça kimseyi suç altında bırakmak istemem. Bu konuları araştırıyoruz. Denetleme kurulumuz vasıtasıyla yapmaya çalışıyoruz. Hocamızla ilgili sebepleri önemli değil artık. Birçok sebep söylenebilir. Hocamız da söyleyebilir. Alınan kararın sebeplerinin tartışılmasının Galatasaray için hiçbir faydası yok.”