Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan kurulan komisyona destek
Galatasaray Divan Kurulu, Başkan Burak Elmas'ın denetim şirketine yaptırdığı menajer komisyonları ve Işıtan Gün'ün çarpıcı açıklamalarına dair komisyon kurdu. Başkan Elmas, Divan Kurulu'na gönderdiği yazıda bu araştırmaya destek olacağını ve gerekli belgelerin gönderileceğini açıkladı.
Galatasaray’da ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi Nisan ayı sonundaki seçimi bekliyor. Seçim öncesinde Galatasaray Divan Kurulu, Başkan Burak Elmas’ın bağımsız denetim şirketine yaptırdığı menajer komisyonlarına dair araştırma ve yönetici Işıtan Gün’ün futbol birimine dair yaptığı çarpıcı açıklamaları inceleme kararı aldı.
Galatasaray Kulübü’nden bugün yapılan açıklamada ise Başkan Burak Elmas’ın 2015-2022 arasındaki sözleşmelere, 51 oyuncu transferinde 66 menajere ödenen yaklaşık 40 milyon Euro’luk komisyonun belgeleri Divan Kurulu’nun oluşturduğu komisyona gönderileceği duyuruldu.