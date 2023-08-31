Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Şampiyonlar Ligi açıklaması: “Hayal ettiğim gruplardan biri”

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu ve Başkan Dursun Özbek'ten taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar geldi. Özbek, hem Bayern Münih hem de Manchester United maçlarını 'evimizde gibi oynayacağız' derken, taraftarları efsane müziği dinlemek üzere Rams Stadyumu'na davet etti.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmesi üzerine kulüp başkanı Dursun Özbek’ten açıklamalar geldi.

Özbek, “Burası şampiyonların arenası. Ülkenin şampiyonları burada. Cumhuriyet’in 100. yılında Türk futbolseverlere Şampiyonlar Ligi’nin o efsane müziğini dinleteceğiz. Güzel maçlar olacağına inanıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üstünden çıkan bir yıldızın da İstanbul’un üzerinden çıkması hasebiyle burada Türkiye’yi gururla temsil ediyoruz. Futbolun tüm güzelliklerini bugün burada gördük. Ben önümüzdeki maçlarda Galatasaray’ın kendine yakışır şekilde Türkiye’yi temsil edeceğinden ve en güzel sonuçları alacağından eminim. Hem Galatasaray hem Türkiye’ye bu kura hayırlı olsun. Taraftarlarımızı, 50 bin kişiyi Rams Stadyumumuza bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca, “Hayal ettiğim gruplardan biri çıktı. Özellikle Bayern Münih maçını evimizde gibi oynayacağız. Büyük takımların İstanbul’a gelmesi, Galatasaray ile korakor mücadele etmeleri de ayrı bir keyif. Galatasaraylı taraftarlar hazırlansın, çok güzel maçlar olacak.” dedi.

“HER TAKIM BİRBİRİNDEN KUVVETLİ”

Özbek, “Cumhuriyet’in 100. yılında Galatasaray şampiyonluğu çok önemliydi. Batıya açılan pencerenin takımı Galatasaray, şampiyon olarak kura çekimine geldi. Burada 32 tane şampiyon takım var. Galatasaray da bunlardan birisi. Çekilen gruplarda her takım birbirinden daha kuvvetli. Galatasaray’ın grubunda da özellikle Bayern Münih maçı, Almanya’da oynayacağız. Evimizde oynar gibi oynayacağız. İngiltere’de Galatasaray taraftarı çoğunlukta. Bu maçlarda çok iyi neticeler alacağımızı bekliyorum. En önemlisi de Şampiyonlar Ligi’nin efsane bir müziği var insanı heyecanlandıran, bu müziği de stadyumumuzda dinlemekten gurur duyacağız. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’ın her zaman içinde olmak istediği bir lig. Türk futbolu ve Galatasaray’a hayırlı olsun. Taraftarımıza sesleniyorum, çok güzel maçlar izleyecekler. Herkesi Rams’a Park’a bekliyorum. Galatasaray hazırlığını bu tip maçlar için yapıyordu. Biz hazırız. Güzel maçlar izlemeye taraftarımızı davet ediyorum.” sözlerini belirtti.

“TARAFTARIN BEKLENTİDE OLMASI NORMAL”

Son olarak taraftarın beklentilerine değinen Dursun Özbek, “Her zaman taraftarın beklentisi yüksektir. Galatasaray’ın yüz yılı aşkın mazisi var. Bu süre boyunca her zaman taraftarına bu beklentiyi vermiştir. Galatasaray büyüktür, taraftarın beklenti içinde olması normaldir.” şeklinde konuştu.

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