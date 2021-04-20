Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik’in istifasını istedi

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in çağrısıyla gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, yönetici Mahmut Recevik'in istifasının istenildiği öğrenildi. Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya gelen yönetim kurulu son dönemde yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantıda sosyal paylaşım mecrası Clubhouse’da katıldığı bir yayında Mustafa Cengiz’i istifaya çağırdıklarını söyleyen yönetici Mahmut Recevik’in yönetimden ayrılmasının istendiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, Recevik’le yaşadığı diyalog sonrası ‘istifa et’ dedi. Recevik ise ‘düşüneceğim’ cevabını verdi. Başkan da ‘düşünmene gerek yok önümüzdeki hafta toplantıya katılma’ ifadelerini kullandığı belirtildi.

Galatasaray’da yaşanan bu gelişme sonrası toplantı sona erdi. Yönetimde yaşanan kriz sonrası ne tür gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor.