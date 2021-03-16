Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den Fatih Terim ve Younes Belhanda sözleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivasspor maçından sonra zemini eleştiren ve yöneticiler hakkında sert ifadeler kullandığı için sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda’nın ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın imza töreninde konuşan Cengiz, Belhanda’nın ayrılış sürecinde Teknik Direktör Fatih Terim’le görüş ayrılığı yaşadıkları iddialarını tamamen yalanladı. Başkan Cengiz, “Hocam neyse ki bu tuzağa düşmedi. Ona da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de değinen Cengiz, “İkisinin de üzülmemesini dilerim” yorumunda bulundu.

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Mustafa Cengiz’in açıklamaları:

“Belhanda’nın ayrılması yönetimin aldığı karardı. Tek üzüldüğüm nokta özellikle bazıları, bunlar genelde rakip takım taraftarı, hedefleri ve amaçları bizi zayıflatmak olabilir. Sanki teknik heyetle sorun varmış gibi, sanki onay makamı gibi algı yaptılar. Öyle bir şey yok. Biz hocamızla beraberiz, her şeyden haberi var. Bizim onay makamımız genel kuruldur.”

ʻʻ Orada da neler beklediğini görüyorum insanların. Biz Belhanda'yı, Nagatomo'yu, Gomis'i nasıl gönderdiysek, Drogba ve Melo'yla nasıl ayrıldıysak, onu da öyle uğurladık. Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem. Galatasaray büyük bir camia Fatih Terim ne demişti?

“Hocam bu tuzağa düşmedi”

“Hocamızla asla bir sorunumuz yok, asla. Bunu yaratmaya çalıştılar. Bunu çok değer verdiğim Galatasaraylı yorumcular da yaptı. Hocayı da zor duruma düşürmeye çalıştılar. Vay sen niye müdahale etmedin. Bu öyle değil. Hocayı zor duruma düşürmeye çalıştılar, bize zaten tü-kaka, beceriksiz yönetim. Hocam neyse ki bu tuzağa düşmedi. Ona da teşekkür ediyorum.”

“Orta yolu bulsunlar”

Öte yandan hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin konuşan Mustafa Cengiz, iki takıma da başarılar dilerken şu ifadeleri kullandı:

“İkisi de değerli rakibimiz. İkisinin de üzülmemesini dilerim. Temenni. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlüyüz. Bu nedenle ikisi de üzülmesin, orta yolu bulsunlar.”