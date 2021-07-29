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Galatasaray Berkan Kutlu transferini resmen açıkladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi 7. transferini Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu alarak yaptı. Sarı kırmızılılar başarılı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Güncellenme: 23:24, 29/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray Berkan Kutlu transferini resmen açıkladı

Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Alexandru Cicaldau, Sacha Boy ve Patrick van Aanholt’u renklerine katan Galatasaray, Berkan Kutlu transferini de resmen açıkladı.

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Galatasaray oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıda, “25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

Berkan Kutlu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.