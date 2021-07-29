Galatasaray Berkan Kutlu transferini resmen açıkladı

Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Alexandru Cicaldau, Sacha Boy ve Patrick van Aanholt’u renklerine katan Galatasaray, Berkan Kutlu transferini de resmen açıkladı.

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Galatasaray oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıda, “25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.” denildi.

Berkan Kutlu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.