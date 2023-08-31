Galatasaray, Berkan Kutlu’yu Genoa’ya kiraladı
Galatasaray milli futbolcu Berkan Kutlu'nun İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bu sezon 6’sı Şampiyonlar Ligi eleme maçları olmak üzere toplam 8 maça çıkan Berkan Kutlu’nun kiralık olarak gittiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki milli futbolcunun 250 bin Euro bedelle İtalya Serie A ekibi Genoa’ya kiralandığını duyurdu.
KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
“Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 eurodur.”