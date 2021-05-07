Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Hem zirveyi hem de düşme hattını yakında ilgilendiren Ankaragücü-Fenerbahçe maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig’in 40. haftasında tüm maçlar 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 40. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
BB Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen