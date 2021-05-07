Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’in 40. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Hem zirveyi hem de düşme hattını yakında ilgilendiren Ankaragücü-Fenerbahçe maçını ise Fırat Aydınus yönetecek. Süper Lig’in 40. haftasında tüm maçlar 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre 40. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

8 MAYIS CUMARTESİ

BB Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen