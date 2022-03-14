Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi zeminin son durumu!

Galatasaray-Beşiktaş maçının oynanacağı Ali Sami Yen Nef Stadyumu'nun zemini zorlu mücadeleye hazırlandı. Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi stadın son durumuyla ilgili görüntüler paylaştı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00’de Beşiktaş’ı ağırlayacak. Kulüpten yapılan görsel paylaşımlarda, karşılaşmanın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda da kar temizliğinin tamamlandığı ve zeminin derbiye hazır olduğu görüldü.

Yoğun kar yağışının başladığı günden itibaren görevlilerin her gün zeminde temizlik ve bakım yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yoğun çalışmalar sonrası da saha zeminini müsabakaya elverişli hale getirdi.

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