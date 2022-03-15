Galatasaray-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları! Penaltı ve gol…

Süper Lig 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş zorlu deplasmandan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, maçtan sonra tartışmalı pozisyonları uzmanlar değerlendirdi.

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Ali Sami Yen Nef Stadı’nda oynanan derbiyi Galatasaray 2-1’lik skorla kazandı. Ancak Beşiktaş cephesinin tartışmalı pozisyonlara itirazı vardı. Özellikle Galatasaray’ın ikinci golünden önce Mostafa Mohamed’in Umut Meraş’a faul yaptığı ve maçın 90+4. dakikasında Nelson’un müdahalesiyle yerde kalan Cyle Larin için penaltı verilmesi gerektiği yorumları yapıldı.

İki pozisyonda da oyunu devam ettiren hakem Atilla Karaoğlan’ın kararlarını, beIN Sports’ta hakem yorumcuları Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım değerlendirdi.

GALATASARAY’IN İLK GOLÜ

Galatasaray’ın ikinci golünden önce Umut Meraş ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Mostafa Mohamed, topu kaptıktan sonra yaptığı ortayla Kerem Aktürkoğlu’nun kafa golünde asisti yapan isim oldu. Pozisyonu değerlendiren yorumcular, Umut Meraş’ın kendisini çok kolay şekilde yerde bıraktığı fikrinde birleşti. Pozisyonu değerlendiren Lale Orta, “Beşiktaşlı oyuncu teması alır almaz kendini bırakıyor. Devam kararı doğru” derken, eski hakem Deniz Çoban, “Yoruma muhtaç bir pozisyon. Hakem kolay çalamaz. Yardımcının 2 metre önünde. Bir şey varsa yardımcıdan bekler. Sağ ayağıyla üst baldıra bir hamle var ama düşürmek için yeterli değil. Hakemin devam ettirmesi doğru karar” ifadelerini kullandı.

NELSON-LARIN MÜCADELESİ PENALTI MI?

Öte yandan Beşiktaş’ın beraberlik golü aradığı sırada 90+4. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol etmeye çalışan Cyle Larin, Victor Nelson’un müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah beyazlı oyuncular penaltı beklerken, hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu devam ettirdi.

Nelson’un Larin’i formasından çekmesini ihlal olarak yorumlayan Lale Orta, “Top iki oyuncunun da oynayabileceği mesafedeyken Nelson’un çekmesiyle dengesi bozuluyor Larin’in ve topa gidemiyor. O yüzden ben de net bir penaltı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“FORMADAN TUTUYOR AMA…”

Deniz Çoban ise, Larin’in penaltı kazanmak için kendisini yere bıraktığını söylerken, “Nelsson anlık tutup bırakıyor. Beşiktaşlı oyuncunun hareketini bence kısıtlamıyor. Oyuncu çok etkilenmiyor, onu çok az hissediyor belki de. Tutuyor ama tutup bırakması an meselesi. Ben Beşiktaşlı oyuncunun bir sonraki hamlesini istese yapabileceğini düşünüyorum. Dengesini kaybettiği için düşüyor. Penaltı verilmemesi daha doğru” şeklinde konuştu.

“ÇOK NET PENALTI”

Deniz Çoban’ın ardından söz alan bir diğer eski hakem Bülent Yıldırım ise, pozisyonun çok net penaltı olduğunun altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı: “İki hamle var. Topla oynamak isteyen kim? Larin. Önce Nelsson yoklama yapıyor. Yine de Larin topu kontrol ediyor. Sonra bir de arkadan formayı çekiyor. Bu tutma ne? Benim ivmemi zaten havada çekip bozmuşsun, bir de arkadan tamamlayıcı olarak formamdan çekiyorsun. Zamanlaması çok kısa olsa da, teknik anlamda topu düzeltip vurma hamlesini engelliyor. Topa doğru ivmeyi tamamen engelleyen bir hamle. Nerede? Ceza alanında. Bu fair mi? Hayır. Adil mi mücadele ediyor burada Nelson? Hayır. Ben bu pozisyonun çok net bir penaltı.”

“VAR MÜDAHALE EDEMEZ”

Öte yandan hakem yorumcuları, penaltı pozisyonunda protokoller gereği VAR’ın olaya müdahale edemeyeceğini belirtti. Lale Orta, “VAR bu pozisyonda karışamaz. Mevcut protokol çerçevesinde müdahale edemez” şeklinde yorum yaparken, Deniz Çoban “VAR ile bu pozisyonun bir alakası yok. Çekme daha kuvvetli olsa belki VAR çağırabilirdi” dedi.

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