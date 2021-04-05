Galatasaray böyle çöktü… Kötü gidiş engellenemiyor

Galatasaray’da kötü gidiş engellenemiyor. Sarı-kırmızılılar, Hatay'a 3-0 yenilip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Kötü sonuçların ardından eleştiri okları yönetim ve teknik heyetin üzerine döndü. Alınan veya alınmayan kararlarla birlikte saha içinde de işleyen bir planın olmaması kayıpların nedeni olarak gösteriliyor.

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine yapılan eleştirilerin büyük bölümünü kriz anlarında alınan kararların kulübe yarar sağlamaması oluşturuyor. Özellikle sezon devam ederken Belhanda olayında yaşananların takımı olumsuz etkilediği belirtiliyor. Yönetimin ayrılan isimleri aynı kalitede futbolcularla dolduramaması da eleştiriliyor.

SİSTEM İSTİKRARI YOK

Fatih Terim'in sistem tercihleri ve oyun planı da tartışılıyor. Çift forvetten çok kısa sürede vazgeçen tecrübeli hoca sezon başından bu yana işleyen bir oyun planı kuramadı. Terim'in takım içindeki uyumu sağlayamaması ve futbolcuların motivasyon kaybı da kötü sonuçlarda etkili oldu. Kalan maçlarda bu sorunların nasıl çözüleceği merak ediliyor.

SAHA DIŞI ETKİLEDİ

Galatasaray sezon boyunca birçok ceza olayıyla da karşı karşıya kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim başta olmak üzere oyunculara da verilen cezalar istikrarın sağlanamamasına neden oldu. Oğulcan Çağlayan'dan uzun süredir yararlanamayan Cimbom, yaşanan Covid-19 vakalarıyla da eksik kaldı. Camia maçlardaki hakem kararlarının da takımın üstünde olumsuz psikoloji oluşturduğunu düşünüyor.

MOSTAFA SUSTU

Ara transferde takıma katılıp ligdeki ilk 5 maçında 5 gol atan Mostafa Mohamed suskunluğa büründü. Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mısırlı golcü etkisiz kaldı. Mostafa 4 maçtır gol atamıyor.

TERİM’DEN CEZA İDMANI

Hatayspor deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgi sonrasında Teknik Direktör Fatih Terim takıma dün ceza idmanı yaptırdı. 33. haftayı BAY geçeceği için hafta içinde maç yapmayacak sarı-kırmızılılarda futbolcular dünü izinli geçirecekti. Ancak Hatayspor karşısındaki skor ve oyuna çok sinirlenen Terim takıma antrenman yaptırdı.