Galatasaray, Davinson Sanchez’i KAP’a bildirdi

Galatasaray, Tottenham'dan 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro bedelle transfer etti. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray, Davinson Sanchez transferini tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere Premier Lig ekibinden Kolombiyalı stoperi 9.5 milyon Euro bedelle transfer etti. Galatasaray, Sanchez ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki stoper sezon başına 3.2 milyon Euro garanti ücret alacak.

Kolombiya Milli Takım kampında olan tecrübeli stoper, milli ara sonrası İstanbul’a gelecek.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış taksitlerle, 9.500.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. ” ifadeleri yer aldı.

Sezon sonunda Tottenham ile sözleşmesi sona erecek olan Davinson Sanchez, 2017 yılında Ajax’tan 42 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Davinson Sanchez bu sezon Tottenham ile 4. haftası geride kalan Premier Lig’de 76 dakika süre aldı.