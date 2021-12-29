Galatasaray Denizlispor maçında gol düellosu

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Denizlispor ile nefes kesen bir karşılaşmada karşı karşıya geldi. Geri dönüşlerin yaşandığı, kırmızı kartın çıktığı, direklerin gole izin vermediği, kaleci Abdülkadir'in yıldızlaştığı maçta penaltı vuruşları sonrası galip gelen Denizlispor, Türkiye Kupası'nda turu geçen takım oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor’u konuk etti. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın normal süresi ve uzatama dakikaları 3-3 berabere biterken, tur atlayan takım penaltı atışları sonrası belli oldu. Denizlispor, penaltı vuruşlarında Galatasaray’a 6-5 üstünlük sağlayarak tur atlayan takım oldu.

Galatasaray’ın maçtaki golleri Alparslan Öztürk, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed’den gelirken, Denizlispor’un gollerini İlhan Depe, Brahim Darri ve Victor Nelsson kendi kalesine attı.

Uzatmalarda iki takım da gol atamayınca mücadele penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda Galatasaray Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mostafa Mohamed ve Patrick Van Aanholt ile golü bulurken, Oğulcan Çağlayan’ın vuruşunu Abdulkadir Sünger kurtardı.

Denizlispor ise Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir, Abdulkadir Sünger ve Leo Schwechlen ağları havalandırdı.

ABDÜLKADİR KALESİNDE DEVLEŞTİ

İlk yarısının 2-1 Denizlispor’un üstünlüğü ile geçilen karşılaşmada Galatasaray, ikinci yarının başında peş peşe bulduğu gollerle öne geçti. Denizlispor, maçın son saniyesinde bulduğu golle maçı uzatmaya götürdü. Galatasaray, 90+5. dakikada kırmızı kart görmesiyle uzatmaları 10 kişi oynadı. Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in iki topunda direkler gole izin vermedi. Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger, üç gol yemesine rağmen sayısız net pozisyonda gole izin vermeyerek maça damga vurdu.

Abdülkadir Sünger, Denizlispor’un penaltı atışlarında 5. vuruşunu da yaparak dikkatleri üzerine çekti. Topu ve kaleciyi ters köşelere gönderen Abdülkadir Sünger, sonrasında da Oğulcan Çağlayan’ın penaltı vuruşunu kurtararak takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

ALPARSLAN’DAN MUHTEŞEM GOL

Maça tam saha baskı ile başlayan Galatasaray, Denizlispor’un çıkarken kaptırdığı toplarda net fırsatlar buldu. Ancak girdiği fırsatları değerlendiremeyen Galatasaray, 9. dakikada İlhan Depe’nin savunma arkasına sarktıktan sonra attığı golle 1-0 yenik duruma düştü.

Ataklarına devam eden Galatasaray, kalesinde devleşen Abdülkadir’i geçmekte zorlandı. Ancak Alparslan Öztürk’ün 29. dakikada ceza sahası dışından attığı muhteşem golle beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, galibiyet golü için oyunu rakip yarı alana yıktı. Galatasaray fırsatları harcarken, Denizlispor 38. dakikada bir kez daha öne geçmeyi başardı.

DARRI’DEN ŞIK VURUŞ

Yine savunma arkasına atılan topta bu kez Brahim Darri kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. İsmail Çipe’nin açıyı daraltmak için kalesini terk ettiğini gören Darri, şık bir aşırtma vuruşla Denizlispor’u yeniden öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Denizlispor, soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Galatasaray, ikinci yarıya adeta fırtına gibi başladı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Halil Dervişoğlu, 49. dakikada Galatasaray’ın beraberlik sayısını kaydetti. Bu golden bir dakika sonra 50. dakikada sahneye çıkan Mostafa Mohamed, Galatasaray’ı öne geçiren golü kaydetti.

SON SANİYEDE BERABERLİK GOLÜ

Denizlispor karşısında 3-2 üstünlüğü yakalayan Galatasaray, farkı arttıracak fırsatları da yakalamasına rağmen, yine kaleci Abdülkadir’e takıldı. Alparslan Öztürk’ün 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, Denizlispor’un 90+9. dakikada gelen golüne engel olamadı. Kullanılan korner sonrası oluşan karambolde Nelsson’un kendi kalesine attığı gol, Denizlispor’un maçı uzatmalara taşımasını sağladı.

Uzatmalarda da Galatasaray, öne geçebilecek net fırsatlar yakaladı. Ancak Denizlispor kalecisi Abdülkadir, tıpkı normal sürede olduğu gibi uzatmalarda da yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutmayı başardı. İki takımın da uzatmalarda gol kaydedemediği müthiş karşılaşma, penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Denizlispor tur atlayan takım oldu.