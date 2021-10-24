Galatasaray derbi öncesi statta taraftarıyla çalıştı

Beşiktaş ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, son antrenmanını Nef Stadyumu'nda taraftarının önünde gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin taraftarın önünde yapılan çalışma yoğun destek ve tezahürat eşliğinde yapıldı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını taraftara açık olarak statta gerçekleştirdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda taraftara ve basın açık olarak yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. İki gruba ayrılan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmanda Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar antrenmanda futbolculara yaptıkları tezahüratlarla derbi öncesi moral verdi. Taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı. Teknik Direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, ‘İmparator Fatih Terim’ tezahüratlarında bulundu.

DERBİDE HAVA 11 DERECE

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Vodafone Park’ta yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 11 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 69 olacağı belirtildi.

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