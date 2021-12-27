Galatasaray efsanesi Ergün Penbe, Fatih Terim’in yardımcılığı görevini neden reddettiğini açıkladı

Galatasaray’ın eski kaptanlarından Ergün Penbe, katıldığı TV programında teknik direktörü Fatih Terim’in teklifini reddettiğini açıkladı.

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Galatasaray’ın efsane oyuncuları arasında görülen Ergün Penbe, katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Fatih Terim yönetiminde büyük başarılar kazanan Penbe, buna karşın eski hocasının iyi bir yetiştirici olmadığını savundu.

Galatasaray ile UEFA kupası kaldıran eski futbolcu Ergün Penbe, Fatih Terim’in şu ana kadar yetiştirdiği herhangi bir teknik direktör olmadığına dikkat çekerek sarı-kırmızılı ekipten aldığı teklifi reddettiğini söyledi.

Galatasaray efsanesinin bir dönem kulüpte Fatih Terim’in yardımcılığını üstleneceği konuşuluyordu ancak bu hamle hiçbir zaman gerçekleşmedi.

‘ONDAN ALABİLECEĞİM HER ŞEYİ ALDIM’

NTV Spor'a konuşan Penbe, “Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik. Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok” dedi.

Galatasaray’a hizmet etmek istediğini ancak doğru zamanı beklediğini dile getiren Penbe, “Ben kendim teknik direktörlük yapmayı düşündüğüm için teklifi kabul etmedim. Daha sonra yine teklif geldi ancak altyapı takımları içindi. Benim UEFA pro lisansım var, gerekli kulüplerde çalışmışım, olacaksam üst takımlarda olurum, alt takımları çalıştırmam diye düşündüm. Galatasaray’a hizmet etmek orada olmak isterim ancak doğru zamanda, doğru işi yaparak” ifadelerini kullandı.

2008 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Ergün Penbe, teknik direktörlüğe adım attı ve Tarsus İY, İnegölspor, Giresunspor, Erciyesspor gibi kulüpleri çalıştırdı. Galatasaray Kulübü ile 6 lig şampiyonluğu ve UEFA Kupası kazanan eski futbolcu son olarak Tarsus İdmanyurdu’nda teknik direktör olarak görev yapmıştı.