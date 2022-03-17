Galatasaray elendi Türkiye’nin umutları sona erdi

Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesinin ardından Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'e girme umutları sona erdi. Böylece Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı değişti.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Barcelona’ya Nef Stadyumu’nda 2-1 yenilerek Avrupa’ya veda etti. Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk yenilgisini alarak elenmesi ile birlikte Türkiye’nin UEFA sıralamasında ilk 15’e girme umutları sona erdi.

Barcelona’yı elemesi halinde Avrupa Ligi’nde Çeyrek Final’e yükselecek olan Galatasaray, Türkiye’ye 600 puan kazandıracaktı. İlk 15’e girme umutlarını da devam ettirecek olan bu ihtimal ortadan kalkınca, Türkiye’nin Avrupa’ya göndereceği takım sayısı değişti.

TAKIM SAYISI DÜŞTÜ

UEFA sıralamasında 27.100 puanla 19. sırada yer alan Türkiye, Avrupa’ya 2023-24 sezonunda 5 yerine 4 takım gönderecek. Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1 takımla katılacak. Avrupa Ligi'ne ise hiç takım gönderemeyecek. UEFA Konferans Ligi’nde ise Türkiye’den 3 takım yer alacak.

Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme turuna katılacak. Lig ikincisi, üçüncüsü ve Türkiye Kupası şampiyonu da Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda boy gösterecek.