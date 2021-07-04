Galatasaray, Emre Akbaba ile sözleşme uzattı

Yeni sezon öncesinde teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi biten Emre Akbaba’yı takımda tuttu.Galatasaray Kulübü, Emre Akbaba’nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İmzasının ardından açıklama yapan Emre Akbaba, “Kulübümle sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada gerçekten büyük başarılar elde etmek istiyorum. Bundan önceki süreçte belki sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umuyorum ben ve takım arkadaşlarım için sakatlıksız, kazasız belasız çok güzel iki yıl olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süslendiririz.” ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba ayrıca “Takım arkadaşlarımı da onlarla beraber çalışmayı da özledim. Hocalarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıp, PSV maçına hazırlanmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı. 28 yaşındaki sarı-kırmızılı futbolcu daha sonra sağlık kontrolünden geçti.