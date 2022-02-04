Galatasaray, Erick Pulgar ve Semih Kaya transferlerini duyurdu

Galatasaray Kulübü, Erick Pulgar ve Semih Kaya'nın transferlerini resmen açıkladı. İki futbolcu, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Yeni Malatyspor’dan ayrılan eski futbolcusu Semih Kaya ve Fiorentina’dan kiraladığı orta saha oyuncusu Erick Pulgar ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar’ı renklerine bağladığını açıkladı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar’ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz” denildi. İmza sonrası kulübün televizyon kanalına konuşan Pulgar, şu sözleri sarf etti:

“Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Pulgar, “Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım.”

Galatasaray’a hoş geldin Erick Pulgar! pic.twitter.com/Xbcccil2oY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2022

Semih Kaya hakkında yapılan açıklamada ise, “Sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Semih Kaya’yı transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Semih Kaya'nın transferi konusunda anlaşma sağladı. 2020'de yurda dönüş yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir buçuk sezon boyunca Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra yuvası Galatasaray'a tekrar kavuştu. Semih Kaya'ya Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

SEMİH KAYA: “İYİ ŞEYLER OLACAK”

İmza sonrası GS TV’ye konuşan Semih Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten çok mutluyum. Ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Burası benim evim, benim yuvam, uzun bir süredir ayrıydım yuvamdan. Tekrar döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Öncelikle hocamıza ve yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Tekrar şanlı renklerimizi, şanlı armamızı üzerime geçirdim. Umarım bunu şerefli şekilde, gururlu şekilde, en iyi şekilde taraftarlarımızın önünde bütün hırsımla yapmam gerekenleri yaparak sahada veya saha dışında, gerekli her yerde elimden geldiğince başarabileceğimi ve yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden de buradayım ve bunun bilincindeyim. İyi şeyler olacak ben buna inanıyorum. Yeni bir transfer, eski bir yüz tekrar buradayım. Bu güzel, değerli renkleri, değerli armayı tekrar üstümde taşıdığım için gururlu ve mutluyum.”

ERICK PULGAR KİMDİR?

15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin batı kıyı kentlerinde Antofagasta'da dünyaya gelen Pulgar, doğduğu kentte futbol hayatına başladı. Antofagasta altyapısından 2013 yılında A takıma yükselen orta saha-ön libero oyuncusu, bir sonraki sene CD Universidad Catlica'ya transfer oldu. Burada ortaya koyduğu performansla Şili A Milli Takımı'na yükseldi ve ilk maçına 28 Ocak 2015 tarihinde ABD'ye karşı oynanan hazırlık maçında çıktı.

Şili'nin 2016'da Arjantin'e karşı elde ettiği Copa America zaferinde geniş kadrodaydı. Şili A Milli Takımı'nda 37 maçta 4 gollük istatistiği bulunuyor. 2015-16 yaz transferi sezonunda Bologna'ya transfer olarak kariyerinde farklı bir sayfa açan Pulgar, burada geçirdiği başarılı üç sezonun ardından 12.3 milyon Euro transfer bedeliyle Fiortentina'nın yolunu tuttu.

İtalyan kulüplerinde 188 maça çıkarak 18 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. İkili mücadelelerdeki başarısının yanı sıra hava toplarında fark oluşturan Şilili ön libero, duran top kullanma yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

SEMİH KAYA KİMDİR?

Galatasaray Akademisi çıkışlı olan Semih Kaya, 2006 yılında girdiği altyapıda üç sene forma giydikten sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi., A takımdaki ilk maçına 17 Ocak 2009 tarihinde Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında çıktı. Gaziantepspor ve Kartalspor'da yaşadığı kısa süreli geçici transfer maceralarının ardından 2011 yılında yuvasına geri dönen Semih Kaya, Galatasaray’ın şampiyon olduğu 2011-2012 sezonunda kendini gösterdi.

Beş sezon aralıksız Galatasaray Futbol A Takımı'nda başarıyla forma giyen stoper, bu süre zarfında 4 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere tam 12 kupa kaldırdı. Galatasaray formasıyla yakaladığı çıkışı milli forma giyerek taçlandıran Kaya, ay-yıldızlı formayla ilk kez 29 Şubat 2012 tarihinde oynanan Slovakya hazırlık maçıyla tanıştı ve A milli formayı 23 kez sırtına geçirdi.

Semih Kaya, 2017-2018 yaz transfer sezonunda Sparta Prag ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği 1,5 sezonun ardından tekrar Galatasaray’a kiralık olarak geri dönerek elde edilen şampiyonluğa yarım sezonluğuna önemli katkı sağladı. Çekya'ya geri dönen tecrübeli savunmacı, 2019-2020 futbol sezonunu burada geçirdi.

Sparta Prag'da 2020 Çekya Kupası şampiyonluğu başarısı elde etti. 2020’de yeniden Türkiye’ye dönen Semih Kaya, en son Yeni Malatyaspor’da forma giydi.