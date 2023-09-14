Galatasaray Eyüp Aydın transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eyüp Aydın transferini KAP’a bildirdi. Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Transfer sezonunun kapanmasına 1 gün kala sürpriz bir hamle yapan Galatasaray’da Eyüp Aydın yerli statüsünde forma giyebilecek.
Galatasaray, Bayern Münih’in alt takımında forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın’ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncunun bu gece 23.00’de İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
EYÜP AYDIN KİMDİR?
Bayern Münih II’de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.