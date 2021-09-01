Galatasaray Falcao ile yollarını ayırdı! 3 milyon Euro ödenecek…

Galatasaray, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşan Radamel Falcao ile ilgili KAP açıklaması yaptı. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcü ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

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Ve Galatasaray’da Radamel Falcao ile yollar resmen ayrıldı… 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Rayo Vallecano'ya transfer oldu. İspanyol ekibi Kolombiyalı yıldızın yıllık net ücretinin 2 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek. Aslan ise Falcao'ya bu sezon sözleşme feshi için 3 milyon Euro ödeyecek.

Sarı kırmızılı takım gece yarısı Falcao ile ilgili KAP açıklamasını yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

“Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Vallecano için sağlık kontrollerinden geçen Radamel Falcao, İspanyol kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray’dan 5 milyon Euro maaş alan Falcao ile yapılan anlaşmaya göre yıldız golcüye 3 milyon Euro ödenecek.

İspanya La Liga’da mücadele eden ve başkent Madrid’in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

İspanya’da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco’dan Galatasaray’a transfer olmuştu. 35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.

FALCAO’NUN GALATASARAY KARİYERİ

Radamel Falcao, Galatasaray’da 43 resmi maça çıktı. Kolombiyalı isim bu maçlarda 20 gol atıp, 3 asist yaptı. Öte yandan Radamel Falcao, Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle 53 maç kaçırdı.

MUSTAFA MUHAMMED KALDI

Öte yandan Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed’in Bordeaux’a transferi gerçekleşmedi. Mustafa Muhammed’in babası, golcü futbolcunun transferinin gerçekleşmediğini duyurdu.