Galatasaray farklı kazandı
Galatasaray Hepsiburada Kadın FK, sahasında konuk ettiği Kayserispor Kadın FK'yi farklı mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Kulübü, Kayserispor Kadın Futbol Kulübü’nü 4-0 mağlup etti.
Galatasaray’ın gollerini Sibel Göker (2), Birgül Sadıkoğlu ve Miliva Denda kaydetti.
Stat: Yeşilova Kemal Aktaş
Hakemler: Neslihan Koç, Yağmur Vural, Ayşenur Akçay
Galatasaray Hepsiburada: Büşra Kenet, Angie Sandrith, Ijeoma Queenth Daniels, Milica Denda, Elif Kesgin, Berthe Prudence, Didem Dülber, (Ferrira De Alencar Amanda dk.70), Birgül Sadıkoğlu, Serpil Özer, Elanur Laçin, (Sibel Göker dk.19), Samia Ahmed Mohamed Adam
Kayserispor: Melike Çalışkan, Alina Nahmadova, İrem Barut, (Gulanbar Gasimova dk.74), Aysun Muradova, Saniye Arslano, (Canset Yiğit dk.74), Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençay, (Lamia Alizada dk.66), Mine Yıldız, (Şeyma Yücel dk.80), Sona Rahimova, (Pınar Çeri dk.80), Rabia Behlül Koç, Elmas Karakaya
Goller: Sibel Göker (dk.37 ve 90), Birgül Sadıkoğlu (dk.51), Miliva Denda (dk.67) (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK)
Sarı Kart: Samia Ahmed Mohamed Adam (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK)