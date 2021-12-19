Galatasaray, Fatih Terim olmadan yapamıyor!

Galatasaray, cezası nedeniyle tribünde oturan Fatih Terim'in yokluğunda galibiyeti unutmuş durumda.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’da en büyük eksiklik Teknik Direktör Fatih Terim… Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç ceza alan Terim, dün de takımın başında yer almadı. Cimbom, o günden bu yana 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle hiç kazanamadı.

Aslan, Terim'le Avrupa Ligi'nde 12 puan toplayıp grubunu namağlup lider olarak bitirmişti. Tecrübeli hoca, salı günkü Adana Demirspor maçında da takımının başında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılılar, son 10 yılda aldığı cezalar nedeniyle 35. kez Terim'siz sahaya çıktı.

Bu maçlarda 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Cimbom, toplamda 49 puan kaybetti.

KALECİ TERCİHİ İSMAİL ÇİPE

Sivas’ta ağır sakatlık geçiren Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe devraldı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Fatih Öztürk'ü yedek soyundurdu. Kaptanlık pazubandını ise Feghouli taktı.

SOĞUK TRİBÜNÜ DE VURDU

Ligde kötü günler geçiren Galatasaray’da taraftar maça ilgi göstermedi. Bunda soğuk hava da etkili oldu. Tribünlerde 20 bin civarında taraftar vardı. Sarı-kırmızılılar, maç öncesi futbolcuları tribüne çağırdı ve destek verdi.