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Galatasaray, Fatih Terim olmadan zorlanıyor!

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in yedek kulübesinde olmadığı karşılaşmaları kazanmakta zorlanıyor.

Güncellenme: 14:50, 26/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray, Fatih Terim olmadan zorlanıyor!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 2 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’de Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımının başına olamayacak.

Galatasaray bu sezon Karagümrük karşılaşması sonrasında 4 maç ceza alan Terim olmadan çıktığı maçlarda 5 puan kaybetti.

Galatasaray son 10 yılda Fatih Terim’in cezalar nedeniyle yedek kulübesinde olmadan çıktığı 28 karşılaşmada 15’ini kazanamadı.

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FATİH TERİM’DEN CEZAYA TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuyla ilgili ilk tepkisini Twitter'daki profil fotoğrafını değiştirerek verdi.

Deneyimli hoca, Twitter'daki resmi hesabının profil fotoğrafına ‘adalet terazisi' resmi koyarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karara tepki verdi.

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Yayınlanma Tarihi:13:41,