Galatasaray, Fatih Terim’in istediği Morutan’ı bitiriyor!

Galatasaray, Morutan'da imza aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla anlaştı ve FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali ile pazarlığa oturdu. Cimbom, 6 milyon Euro’luk bonservisin yarısını peşin verecek kalanını taksitle ödeyecek.

MESUT YİLDİRİM

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Galatasaray, Alexandru Cicaldau'dan sonra bir Rumen yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. O isim, bir süredir gündemde olan ve Fatih Terim'in de “Hagi gibi taraftara çok zevk verecek bir futbolcu” sözleriyle övdüğü Olimpiu Morutan'dan başkası değil. Hem kanatta hem de 10 numarada oynayabilen 22 yaşındaki Rumen futbolcunun bonservis pazarlıkları yapılıyor. Cimbom, 10 milyon Euro isteyen FCSB'nin (Eski adıyla Steaua Bükreş) sahibi Gigi Becali ile masada.

5 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro verecek. 3 milyonu peşin, kalanı ise vadeli şekilde ödenecek. Bu teklifin kabul edilmesi bekleniyor. Becali dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, “Avrupa'dan elendikten sonra Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz: Galatasaray'dan” dedi.

Galatasaray’ın oyuncuyla 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaştığı, bonservis pazarlığı sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Morutan, Galatasaray’da oynamayı istediği açıklamıştı.