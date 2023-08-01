Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor temmuz ayında yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri, temmuz ayında yatırımcısını sevindirdi.

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Spor endeksi, temmuz ayında yüzde 31,8 kazandırdı. Endeks 3.329,66 ile temmuz ayında tarihi zirveyi gördü. Yapılan sponsorluk anlaşmaları ve etkili transferler spor şirketlerinin hisse performanslarını olumlu etkiledi.

Hisse fiyatı 13,37 lira ile tavan olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar’ın hisseleri temmuz ayını yüzde 51,8 yükselişle tamamladı. Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonu için stat isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin lira artı KDV olarak belirlendi

Galatasaray Kulübü, forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılara ilk sezon için 195 milyon lira ödenecek

Galatasaray enerji firması SOCAR ile tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurmuştu. SOCAR Turkey Enerji AŞ, sözleşme uyarınca her bir sözleşme yılı için 5 milyon avro olmak üzere toplamda 15 milyon avro+KDV ödeme yapacak

Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzalayan Galatasaray, GKN Kargo arasında da sponsorluk anlaşması yapıldı.

Galatasaray Kulübünün imzaladığı yeni sponsorluk sözleşmeleri 25 milyon doları geçti.

Galatasaray’ın Almanya temsilcisi RB Leipzig’den İspanyol futbolcu Angelino’yu kadrosuna kattı. Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna katan Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Galatasaray Kulübü ayrıca geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine 7 milyar 492 milyon 786 bin lirayla Fenerbahçe sahip oldu. Fenerbahçe, geçen ayı piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe’yi 6 milyar 960 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş, piyasa değeriyle 6 milyar 868 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 780 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

Beşiktaş, 7 milyar 113 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tarihi zirveyi gördü. Galatasaray’ın piyasa değeri 7 milyar 20 milyon lirayla tarihi zirveyi gördü.

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko’yla yıllık 4 milyon 200 bin avro ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ayrıca savunma oyuncusu Alexander Djiku’nun transfer edildiğini duyurdu. Milli futbolcu Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Dusan Tadic’i renklerine bağladı. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Marsilya’da forma giyen Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının forma göğüs sponsoru OTOKOÇ ile 1 sezon daha uzattığı sözleşmenin finansal şartlarını açıkladı. Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023-2024 sezonu için sözleşme bedeli 195 milyon lira + KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandı.

BEŞİKTAŞ’IN HİSSE FİYATI TAVANI GÖRDÜ

Hisse fiyatı 31,96 lira ile tavan olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de yatırımcısına yüzde 28,32 kazandırdı. Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekibi Somaspor’dan 20 yaşındaki futbolcu Emrecan Bulut’un transfer edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey’i kadrosuna katan Beşiktaş, Jean Onana ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri de yüzde 21,70 arttı.

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş’ın hisse fiyatı, temmuzda yüzde 388,22 artarak neredeyse 5’e katladı. Söz konusu dönemde, Galatasaray’ın hisseleri yüzde 60,81, Trabzonspor’un hisseleri yüzde 16,08, Fenerbahçe’nin hisseleri yüzde 3,84 arttı.

TRABZONSPOR HİSSELERİ YÜZDE 27,2 ARTTI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 27,2 arttı. Trabzonspor Kulübü, Yıldız Holding ile 3 sezon için 50 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

Trabzonspor İtalyan ekibi Udinese’nin Hırvat savunma oyuncusu Filip Benkovic’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalayan Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Milvest Akaryakıt Finans ile anlaştığını duyurdu. (AA)