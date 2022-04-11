Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde tarihi fırsatı kaçırdı

Ligin 32. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray tarihi bir fırsatı tepti. Ezeli rakibine karşı 4 maç sonra mağlup olan sarı kırmızılılar derbiyi kazansaydı hat-trick yapacaktı.

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Süper Lig’in 32. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe seyircisi önünde Galatasaray’ı 2-0’lık skorla devirdi. Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 4 maç sonra mağlup olan Galatasaray, ezeli rakibine karşı tarihi bir fırsatı elinden kaçırdı.

SON 2 MAÇI ALMIŞTI

Kadıköy’de 20 yılda galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray bu geleneği 23 Şubat 2020’de aldığı 3-1’lik maçla sonlandırmıştı. Geçtiğimiz sezon da Kadıköy’de 1-0 kazanan Galatasaray üst üste 2 maçta da 3 puanı almayı başarmıştı. Bu sezonun son derbisinde Ülker Stadı’nda müthiş bir fırsat yakalayan Galatasaray, ezeli rakibini devirmeyi başarsaydı Kadıköy’de üst üste 3 kez kazanan ilk takım olacaktı.

Ancak Fenerbahçe buna izin vermedi. İsmail Kartal yönetiminde 8. maçında da kaybetmeyen sarı lacivertliler Galatasaray’ı da devirerek Kadıköy çıkmazını yeniden hatırlattı.

5 MAÇLIK SERİ TEKRARLANACAKTI

Aslan, Kadıköy’de son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile yenilgi yüzü görmemişti. Eğer Galatasaray, bir kez daha yenilmeseydi önemli bir seriyi daha tekrarlayacaktı. Cim Bom, son olarak 1983- 1988 yılları arasında deplasmanda rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik seri yakalamıştı.