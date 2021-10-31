CANLI | Galatasaray Gaziantep FK maçı | Süper Lig 11. hafta

Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Geçen hafta derbide kaybeden Galatasaray, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin yenildiği haftada kayıp yaşamak istemiyor.

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Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. NEF Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Bu maç öncesinde Galatasaray 17 puanla 8. sırada, Gaziantep FK ise 12 puanla 14. sırada yer alıyor.

LİGDEKİ 5. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 10 golüne, Gaziantep FK 5 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul’da oynanan karşılaşmayı 3-1, Gaziantep’de de 2-1’lik skorla kazandı.

ARDA İLE BOEY YOK

Galatasaray’da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Sacha Boey, mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray’da ayrıca Taylan Antalyalı da sarı kart sınırında bulunuyor. Antalyalı, Gaziantep FK maçında sarı kart görmesi halinde 12. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.