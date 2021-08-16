Galatasaray, Giresun’da zorlu viraja başlıyor

Sezon açılışını ligin yeni ekibi Giresunspor'a karşı yapacak olan Galatasaray, 13 gün içinde iki Randers karşılaşmasıyla birlikte 5 önemli sınav verecek.

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Galatasaray, 2021-22 sezonunun ilk lig maçında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak maç öncesi Avrupa maratonunda olan Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Sezonu rakiplerine göre erken açan sarı-kırmızılıları zorlu bir periyot bekliyor.

Giresunspor maçının ardından 19 Ağustos'ta Randers ile deplasmanda ilk karşılaşmasına çıkacak olan Aslan, 23 Ağustos'ta Hatayspor ve 26 Ağustos'ta Randers ile mücadele verecek. 29 Ağustos'ta Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Fatih Terim'in öğrencileri 13 gün içinde 5 önemli sınava çıkacak. Bu arada Galatasaray, Giresunspor ile 13. kez karşılaşacak. 5 kez Cimbom kazanırken, 2 kez Çotanaklar güldü, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11’LER

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Douglas, Perez, Hüsamettin, Traore, Pelupessy, Serginho, Diabate, Flavio, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Cicaldau, Diagne

Hakem: Erkan Özdamar

Saat: 21.45

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

FALCAO VAR, OĞULCAN YOK

Galatasaray’da lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Oğulcan, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Rizespor'dan transferindeki üsulsuzluk nedeniyle 1.2 milyon Euro ceza almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, konuyu savcılığa taşımıştı. Kendisinden kulüp bulunması istenen Falcao ise Giresun'a götürüldü.

CICALDAU SAHNEDE

Aslan’ın yeni 10 numarası Alexandru Cicaldau, ilk kez sahaya çıkıyor. Avrupa'da daha önce eski takımıyla forma giydiği için oynayamayan Rumen yıldız, bugünkü mücadelede ilk 11'de yer alacak. Bu arada yeni transferlerden Nelsson, lisansı çıkmamasına rağmen Giresun kafilesinde kendisine yer buldu.