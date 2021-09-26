Galatasaray-Göztepe (Canlı Yayın)

Süper Lig 7. haftası Galatasaray-Göztepe maçıyla devam ediyor. Ligde son iki maçını kazanamayan renktaş rakipler, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri ve tüm detayları anbean haberimizde...

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Süper Lig 7. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Türk Telekom Stadı’ndaki maç öncesi Galatasaray 8 puanla 12. sırada, Göztepe ise 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Ligdeki son iki maçında Alanyaspor ve Kayserispor’a yenilen Galatasaray, Altay ve Hatayspor mağlubiyetleri yaşayan Göztepe karşısında yeniden yükselişe geçmek istiyor.