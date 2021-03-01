Galatasaray gözünü Atatürk Olimpiyat Stadı’na dikti

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray-Kasımpaşa maçında kar yağışı ve temizleme çalışmaları nedeniyle zemini bozulan Türk Telekom Stadı için sarı-kırmızılı yönetim çıkış planı arıyor.

Galatasaray yönetimi, saha zeminini dinlenerek yeniden düzelmesi için gözünü Atatürk Olimpiyat Stadı’na çevirdi. Sarı-kırmızılılar, ligin 29. haftasında oynanacak Sivasspor maçını 29 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Olimpiyat’ta oynamayı planlıyor.

Galatasaray Yönetimi, stat değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapacak.

Vefa Stadı’nın standartlara uymaması nedeniyle Karagümrük de iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynuyor.