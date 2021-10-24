Galatasaray gözünü Dolmabahçe’ye dikti

Galatasaray, Kadıköy'den sonra gözünü galip gelmekte zorlandığı bir başka stadyuma çevirdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray ve Beşiktaş tarihlerindeki 350. derbi için Vodafone Pak'ta yarın buluşacak. Sarı- kırmızılılar, bu kritik derbiye ise ‘Kadıköy ruhu' ile hazırlanıyor. Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini dindiren, Ülker Stadı'ndaki son iki maçı kazanan Galatasaray, şimdi zorlandığı başka bir arenada, Vodafone Park'ta galibiyet arayacak.

Fatih Terim ve öğrencileri bir başka tabuyu yıkmaya çalışacak. Çünkü sarı-kırmızılılar adına Dolmabahçe'de de durum pek parlak değil.

ATATÜRK OLİMPİYAT’TA İKİ GALİBİYET

Galatasaray, İnönü Stadı da dahil olmak üzere Dolmabahçe'de 1996'dan bu yana oynanan 23 derbide 11 yenilgi ve 10 beraberlik tattı, sadece iki kez kazanabildi. 2005- 06'da Hasan Kabze'yle 2-1 gülen Galatasaray, 2011-12 Şampiyonluk Grubu maçını da 2-0 aldı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı deplasmanda 2013-14'te hükmen 3-0 ve 2014-15'te 2-0 yendi ancak söz konusu maçlar Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı. Aslan, Dolmabahçe'deki son dört maçı gol atamadan kaybetti.

HAYDİ STADA

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son idmanını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda taraftara açık olarak bugün gerçekleştirecek. Kombine, Vip kombine, loca sahipleri ve 5 lig maç paketi satın alan taraftarlar, etkinliğe ücretsiz katılabilecek. Diğer taraftarlar ise 19.05 TL'ye satılan biletleri almak zorunda. Kulüp, en az 15 bin taraftarın katılımını bekliyor.