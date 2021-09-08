Galatasaray, Gustavo Assunçao’yu bitirdi! İstanbul’a geliyor…

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu bugün saat 16:00'da İstanbul'da olacak.

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Orta saha transferi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaştı. Transferin son gününe kadar birçok hamlede bulunan sarı kırmızılılar rotasını Portekiz’e kırdı ve Famalicao’dan Gustavo Assunçao’nun transferini bitirdi.

Galatasaray, Gustavo Assunçao’nun 1 yıl kiralık transferi için kulübü Famalicao ile satın alma opsiyonuyla birlikte anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen 21 yaşındaki Sambacı’nın saat 16:00’da İstanbul’da olması bekleniyor.

Tam ismi Gustavo Enrique Giordano Amaro Assunçao da Silva olan Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Kulübüyle 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Assunçao’nun piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao, Porto ve Atletico Madrid gibi kulüplerin formasını giyen Brezilyalı eski futbolcu Paulo Assunçao’nun oğlu. 2000 doğumlu olan Gustavo, Atletico Madrid altyapısı çıkışlı… Atletico Madrid’de henüz 16 yaşındayken as takımla antrenmanlara çıkan Gustavo Assunçao, daha çok forma şansı bulmak ve tecrübesini artırmak için 2019 yazında Famalicao’ya transfer oldu.

Opta’nın geçtiği bilgiye göre Portekiz Ligi’ne geldiği 2019/20’den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan Famalicao oyuncusu Gustavo Assunçao.