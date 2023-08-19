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Galatasaray Hakim Ziyech’i İstanbul’a getirdi

Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Yayınlanma: 00:46 - 19 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Galatasaray Hakim Ziyech’i İstanbul’a getirdi

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Chelsea forması giyen Hakim Ziyech’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Faslı futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün temsilcilerince karşılandı. Genel havacılık terminaline gelen 100 kadar taraftar, Faslı oyuncuyu beklerken, Hakim Ziyech arka kapıdan çıkarak havalimanından ayrıldı.

İngiltere’de detayları sağlık kontrollerinden geçen Hakim Ziyech’in transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

Ziyech, geçen sezon İngiltere Premier Lig’de Chelsea formasıyla 18 lig maçında 3 asist yaptı. (AA/DHA)

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