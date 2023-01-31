Galatasaray, Haris Seferovic ile yolları ayırdı
Galataaray, İsviçreli forvet Haris Seferovic'in sözleşmesini resmen feshetti.
Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic’in sözleşmesini karşılıklı feshetti.
Sarı-kırmızılı kulüp, karşılıklı feshi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirirken, İsviçreli futbolcunun ismi, sarı-kırmızılı takımın federasyondaki oyuncu listesinden kaldırıldı.
Galatasaray’la 10 lig maçına çıkan Seferovic, bu müsabakalarda gol kaydedemedi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla Ziraat Türkiye Kupası’nda GMG Kastamonuspor ve Ofspor maçlarında gol sevinci yaşadı. (AA)