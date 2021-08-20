Galatasaray-Hatayspor maçının oynanacağı stadyum belli oldu

Galatasaray ile Hatayspor arasında Süper Lig'in 2. haftasındaki maçın hangi stadyumda oynanacağı açıklandı.

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Galatasaray’ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu’ndaki çim bakım çalışmalarının devam etmesinden dolayı sarı-kırmızılılar iç saha maçını bu hafta kendi evinde oynayamayacak. Süper Lig’in 2. haftasındaki Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacağı belirtildi.

Galatasaray Kulübü’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Futbol takımımız Süper Lig ikinci hafta maçında, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te, Atakaş Hatayspor takımı ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir” denildi. Karşılaşmanın biletlerinin de satışa sunulduğu bilgisine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, pazartesi günü saat 21.45’teki müsabakanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacağı duyuruldu.

Türkiye’de corona virüsü önlemleri kapsamında stadyumlara yüzde 50 taraftar alınıyor. 74 bin 753 kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yaklaşık 37 bin taraftar müsabakada takımlarını destekleyebilecek.