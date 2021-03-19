Galatasaray hem maçı, hem de Marcao ve Luyindama’yı kaybetti

Galatasaray’da Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babel sınırda olan isimlerdi. Müsabakanın 43. dakikasında sarı Luyindama, 88. dakikasında da Marcao sarı kart gördü. İki futbolcu Hatayspor maçında görev alamayacak.

Fatih Terim sarı kart gördü

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktör Fatih Terim mücadelede sarı kart gördü. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, maçın 77. dakikasında Terim’e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.