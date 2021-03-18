Galatasaray iç transfere devam

Fernando Muslera ile 2024'e kadar sözleşme uzatan Galatasaray'da iç transfer operasyonu bitmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, savunmanın en önemli iki ismi Marcao ve Christian Luyindama ile yeni kontrat imzalamak istiyor. İki oyuncunun da kontratları 2022 sezonu sonunda bitiyor. Galatasaray, bu futbolcularla iki artı birer yıllık yeni anlaşmaya varmayı planlıyor.

Marcao önümüzdeki sezon 900 bin Euro, Luyindama ise 1 milyon 50 bin Euro alacak. İki oyuncunun da maaşlarında iyileştirme yapılacağı ifade ediliyor.

MOSTAFA ALINACAK

İç transferdeki bir diğer önemli oyuncu da Mostafa Mohamed… Mısırlı yıldızın 4 milyon dolar değerindeki satın alma bedeli, Zamalek ile yapılan anlaşmada yazan 1 Temmuz 2022 tarihinden önce kullanılacak. Mohamed ile de 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Kale ve savunmadan sonra yeni sezonda hücum hattı da belirlenmiş olacak.

Sarı-kırmızılı yönetimin ana amacı ise takım iskeletini kurmak.

MÜJDE ALBAYRAK’TAN

İÇ transferi yürüten İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, müjdeyi kısa süre içinde vereceklerini söyledi. Albayrak, “Luyindama ve Marcao ile sona yaklaştık. Kısa bir süre içerisinde sözleşmeleri başkanın önüne getiririz” açıklamasını yaptı.