Galatasaray için De Paul iddiası

AS, Galatasaray’ın 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul ile ilgilendiğini, Icardi’nin ikna için devreye girebileceğini yazdı.

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Merkez orta saha takviyesi için geri sayıma geçen Galatasaray'da Lendro Parades ve Tanguy Ndombele, öncelikli isimler… Sarı-kırmızılılar, Arjantinli ve Fransız oyuncular için görüşmelerini sürdürüyor.

İspanyol medyası ise farklı bir ismi gündeme getirdi. AS, Cimbom'un Rodrigo De Paul için devrede olduğunu, 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunu Mauro Icardi'nin ikna edebileceğini duyurdu.

Atletico Madrid ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan De Paul, Serie A'da Udinese formasıyla 177; La Liga'da ise başkent kulübü ve Valencia adına 100 maça çıktı; milli formayı 54 kez giydi.