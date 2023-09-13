Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: “Şampiyonluk için hazırız!”

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 2023-24 sezonunda şampiyonluk hedefinde olduklarını belirterek, 'Yapılan transferler bizi bir adım öne çıkardı. Taraftarımızın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacağız' dedi.

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurduklarını ve bu sayede öne çıktıklarını belirtti.

Metin Öztürk, Türk futbolunun efsanevi isimlerinden “Taçsız Kral” Metin Oktay’ın 32. ölüm yıldönümünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. “Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi’nde bizim dışımızda 19 kıymetli rakibimiz daha var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak taraftarın gücü, teknik kadronun seçimi, yıldız futbolcunun oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın.”

Öztürk, Avrupa kupalarına da değinerek, “Rahmetli kurucu başkanımız Ali Sami Yen’in koyduğu hedef doğrultusunda sadece Türkiye’de şampiyon olmak istemiyoruz. Avrupa’da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını ve tüm Türkiye’yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak ve ülkemizin prestijini ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Bu zaten hep Galatasaray’ın misyonu. Sadece son birkaç yılda değil 1996’dan başlayıp bugüne kadar Avrupa’da Türkiye’yi en fazla temsil eden takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi’nde 17 kez yer alan kulüp Galatasaray. Bunu, bugüne kadar olan yöneticiler, futbolcular ve teknik kadrolar başardı. Mayıs ayına kadar bu görev bizde. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.”

Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un futbol ile ilgili çalışmalarına da vurgu yapan Öztürk, şampiyonluk hedeflerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa için de olduğunu ifade etti. (AA)