Galatasaray ikinci ligden transfer yaptı: Sıraçhan Nas

Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas'ı transfer etti.

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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da, sürpriz bir hamlesi geldi.

Sarı kırmızılılar, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Ankaraspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas’ın, Galatarasay’a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

21 YAŞINDAKİ ORTA SAHA

Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas, kariyeri boyunca toplam 95 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki orta saha, söz konusu maçlarda 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 1 kez de asist performansı sergiledi. Sıraçhan Nas, daha önce Osmanlıspor, ve Sivas Belediyespor’da forma giydi.