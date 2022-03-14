Galatasaray ile Beşiktaş Aslantepe’de kapışıyor

14. sıradaki 35 puanlı Cimbom, 45 puanla 8. sıradaki Kartal’ı konuk ediyor. Erteleme konusuyla ilgili atışmalar ortamı hayli gerdi. Dileğimiz; güzel bir futbol akşamı olması...

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Süper Lig'de 29. hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oluyor. Ligde şampiyonluk yarışı ve zirvenin çok uzağında kalan iki ezeli rakip kendi prestijleri adına kazanmak istiyor. Avrupa Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona'yla 0-0 berabere kalıp moralli dönen Aslan, 35 puanla 14. sırada yer alıyor. Kartal ise 45 puanla 8. sırada. Erteleme konusundaki demeç atışmaları ortamı gerdi. Güzel bir futbol akşamı olmasını diliyoruz.

CİMBOM LİGDE ÖNDE

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç, Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent'in ilk derbi heyecanı olacak. İki takım Süper Lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. Aslantepe'deki 11 maçta Galatasaray, 7 kez kazandı. Beşiktaş 2 defa gülerken 2 maç ise berabere bitti. Bu arada İzmir'de kamp yapan Cimbom, dün öğleden sonra İstanbul'a gelip karşılaşma saatini beklemeye geçti.

TEK EKSİK ARDA TURAN

Galatasaray’da Kaptan Arda Turan, haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubunda sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Muslera, Ömer Bayram ve Mostafa Mohamed ise kart sınırında.

BEŞİKTAŞ’TA 3 İSİM YOK

Atiba ve Rıdvan takıma dönerken, Pjanic, Welinton ve Mert Günok forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda adale ağrısı nedeniyle takımla çalışamayan Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer bulacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Feghouli, Mostafa

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 20.00

Stat: Nef Stadyumu

GALATASARAY’IN DERBİ DEFANS

Derbi öncesi Galatasaray'ın savunmadaki problemleri dikkat çekiyor. Aslan, 2022'de Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesini gole kapatamadı. Ligde son olarak 25 Aralık 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 9 lig müsabakasında 18 gol yedi. Aslan, bu süreçte ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken 5 kez de mağlubiyet gördü.

KARTAL’IN GÖZÜ İLK 4’TE

Beşiktaş, Avrupa için kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Önder Karaveli'nin takımın başına geçmesinden sonra ligde 13 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, yalnızca Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olurken, 6 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Kartal, üçüncü sıradaki Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak Avrupa yolunda önemli bir adım atmanın peşinde.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

27.02.2017 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 – Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 – Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 – Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 – Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 – Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 – Galatasaray: 1 (Lig)

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