Galatasaray ile Dinamo Kiev ‘Barış için maç’ yapacak

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Dinamo Kiev ile 14 Nisan Perşembe saat 17.00'de Nef Stadı'nda 'Barış için maç' sloganıyla özel bir maç oynayacağını açıkladı.

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Galatasaray, Ukrayna savaşında zarar gören çocuklara yardım amacıyla Ukrayna’nın dev kulübü Dinamo Kiev ile İstanbul’da özel bir maç oynayacaklarını yapacak.

Resmi siteden yapılan açıklamada hazırlık mücadelesinin 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de NEF Stadyumu’nda oynanacağı duyuruldu.

Dinamo Kiev’i bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş’ı da çalıştırmış olan Romen teknik direktör Mircea Lucescu çalıştırıyor.

Sarı kırmızılı takım maçın bilet fiyatlarını, Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olacağını açıkladı. Loca ve kombineler bu maç için geçerli olmayacak.

Biletler 13 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren satışa çıkacak.