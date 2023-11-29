Galatasaray İstanbul’da ‘Şeytan’ avında! Kazanırsak Avrupa garanti…

Galatasaray Manchester United karşısında kazanırsa puanını 7’ye çıkaracak ve deplasmanda 3-2 yendiği İngiliz rakibi ile farkı 4 puana çıkarıp en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koyacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün Manchester United'ı ağırlayacak. İspanyol hakemlerin yöneteceği karşılaşma, her açıdan büyük önem taşıyor. Cimbom; Bayern'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Kopenhag'ın ardından 3. sırada. ManU ise 1 galibiyet ve 3 puanla son sırada. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

FARKI 4 PUANA ÇIKARACAK

Aslan kazanırsa puanını 7'ye çıkaracak ve İngiltere'de 3-2 yendiği Kırmızı Şeytanlar ile farkı 4 puana çıkarıp en kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koyacak. Galatasaray-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftar izleyecek. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılılar İngilizlerin deyimiyle stadı ‘cehenneme' çevirecek.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı-kırmızılılar, Manchester United maçı öncesi A Grubu’nda 4 maç sonunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray’ın bulunduğu A Grubu’nda Bayern Münih lider olarak çıkmayı garantiledi. Alman devi, 4 maçta 12 puan topladı. İkinci sırada bulunan Kopenhag ve temsilcimiz Galatasaray’ın 4’er puanı bulunuyor. Manchester United ise 3 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Manchester United karşısında galip gelir, Kopenhag da Bayern Münih maçında kaybederse Galatasaray’a Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçta üst tur için 1 puan yeterli olacak.