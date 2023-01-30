Galatasaray, Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 800 bin avrodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9 milyon 500 bin lira sezonluk ücret ödenecektir” denildi.

“İNANILMAZ MUTLUYUM”

Kaan Ayhan, transferinin açıklanmasının ardından kulüp televizyonuna, “Çok, inanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberleri okuyorduk. Nihayet geldim, bugünü bekliyordum. İnşallah çok büyük başarılara hep beraber imza atarız. 2 gün sonra ilk maç bizim stadımızda. Çok sabırsızım. Hep takım arkadaşlarımla buluşmayı dört gözle bekliyorum hem de sahada olmayı bekliyorum” diye konuştu.

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