Galatasaray Kadın Futbol Takımı derbide Fenerbahçe’yi mağlup etti
Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray Petrol Ofisi, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni mağlup etti.
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+3’üncü dakikada Yağmur ve 62’nci dakikada Ebru kaydetti.
Galatasaray, derbiye, Handan, Berna, Li Jiayue, Milica, İlayda, Ebru, Ecem, Derya, Birgül, Kristina ve Yağmur ilk 11’iyle çıkarken, Fenerbahçe’nin ilk 11’i Ezgi, Nazlıcan, Yaşam, Nina, Busem, Meryem, Coleman, Cansu Gürel, Dembele, Faustina ve Marcano’dan oluştu.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30’a yükselterek haftayı 2’nci sırada kapattı. Fenerbahçe ise 22 puanla 3’üncü sırada kaldı.