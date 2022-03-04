Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi

Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Domenec Torrent’in de aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılandı.

Taraftarlar, kafileye tezahürat ederek sevgi gösterisinde bulunurken, Domenec Torrent ve Kerem Aktürkoğlu’nu çiçekle karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, Pulgar, Gomis, Ömer, Morutan, Berkan, Nelsson, Pena, Cicaldau, Marcao, Jankat, Emre, Halil, Semih.